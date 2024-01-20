Посол России в Дании заявил о дискриминации российских рыбаков
Фарерские острова (автономная территория в составе Дании) «взяли курс на дискриминацию» российских рыбаков, введя ограничения на заход в порты для отечественных рыболовных судов. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол России в Дании Владимир Барбин.
«Российская сторона не пойдет на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков», — сказал Барбин.
В ответ на введенные Фарерами ограничения для российских судов Росрыболовство предложило правительству запретить импорт в Россию рыбной продукции с автономной территории в Дании.
Барбин отметил, что «перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились».
В Росрыболовстве считают, что запрет на импорт рыбы с Фарерских островов не окажет отрицательного влияния на продовольственную безопасность страны, так как эту рыбу вылавливают отечественные промысловые компании, они же производят из нее продукцию.
В ведомстве полагают, что импорт с территории Дании можно заместить за счет поставок на внутренний рынок продукции, которая раньше предназначалась для экспорта.
По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, Фарерские острова являются лидером по импорту мороженой сельди в Россию. В 2022 году Россия импортировала 71 тыс. этой рыбы, или на 25,5% меньше, чем годом ранее, говорилось в отчете центра.
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