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Ефимов заявил о новом продукте для финансирования проектов редевелопмента

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Правительство Москвы совместно со Сбербанком разработали финансовый продукт, задачей которого является кредитование застройщиков, реализующих в столице проекты комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Соглашение о сотрудничестве «Сбер» и столичные власти подписали в прошлом году, результатом совместной работы и стал механизм финансирования проектов КРТ. Важная особенность — привлекать этот заем можно даже на самых ранних этапах реорганизации участка, скажем, для выплаты компенсаций прежним владельцам, разработки проекта застройки и так далее. Ключевое условие — это должен быть проверенный девелопер, который за последние десять лет сдал не менее 100 тыс. кв. м недвижимости.

Программа комплексного развития территорий подразумевает возвращение в экономический оборот столицы устаревших промзон и неэффективно используемых территорий. Старые здания демонтируются, на их месте возводятся современные кварталы недвижимости различного назначения. Оператором этих работ может стать нынешний собственник участка, либо городской оператор, либо же сторонний инвестор, определенный по итогам аукциона. И в последнем случае ему нередко требуются заемные средства.

«Теперь девелоперы смогут еще быстрее приступить к строительным работам и сократить сроки реализации проекта, — отметил вице-мэр Ефимов. — Благодаря новому финансовому продукту кредитные средства стали доступнее для инвесторов, так как теперь застройщики могут получить финансирование для каждого этапа редевелопмента».

К примеру, на начальном этапе кредитование осуществляется на срок до трех лет, на последующих — до семи лет. Общий срок проектного финансирования привязан к обязательствам девелопера по проекту КРТ, но не может превышать 15 лет. По словам вице-президента Сбербанка Вячеслава Цыбульникова, «Сбер» уже стал крупнейшим финансовым партнером столичной программы КРТ, утвердив в ее рамках три проекта совокупным объемом финансирования 74 млрд руб.

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Теги
редевелопмент проектное финансирование Сбербанк девелопер Москва Владимир Ефимов
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