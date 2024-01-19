В Перми из-за сильного снегопада закрылся аэропорт Большое Савино
В Перми аэропорт Большое Савино закрылся из-за сильного снегопада, ближайшие рейсы перенаправят на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«Причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы стал сильный снегопад, который привел к падению коэффициента сцепления», — говорится в сообщении.
Также в районе аэропорта Большое Савино наблюдается сильный боковой ветер.
На вылет задержали рейс 7R 844 Пермь — Нарьян-Мар, который должен был отправиться в 18:00 по местному времени (16:00 по мск).
Рейс S7 5039 из Новосибирска, который должен был совершить посаду в Перми, направился в аэропорт Екатеринбурга.
В октябре 2023 года в Большом Савино задержали семь рейсов после выезда самолета за пределы полосы. Утром 24 октября самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга, на борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. Всех пассажиров доставили в аэропорт, а аэродром временно закрыли. Как сообщила Уральская транспортная прокуратура, причиной выезда самолета за пределы полосы могли стать неблагоприятные погодные условия.
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