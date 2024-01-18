 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В мэрии рассказали о ходе реконструкции электродепо «Владыкино»

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На севере Москвы продолжается реконструкция электродепо «Владыкино», по итогам которой на ней появятся новые технические решения, основанные в большинстве своем на отечественных разработках. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как пример импортозамещения чиновник привел вакуумную систему очистки, изготовленную в Санкт-Петербурге, а также блочную подстанцию и вентиляционное оборудование от производителей из Ленинградской и Самарской областей соответственно.

«При строительстве и реконструкции мы стараемся по максимуму использовать отечественные разработки и технологии. Это укрепляет экономику страны и позволяет сохранить независимость в ключевых отраслях», — подчеркнул Бочкарев.

Оснащение «Владыкино» новым оборудованием сопровождается обновлением инженерных систем, включая электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение и канализацию, отметил глава инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Также он упомянул о строительстве трехуровневой площадки для сервисного обслуживания вагонов и комплекса для обточки колесных пар, оснащенного системами автоматической диагностики.

Эти и другие изменения затрагивают и внешний облик зданий — в частности, новые корпуса оформлены стальными композитными кассетами с вентилируемыми фасадами, что обеспечивает дополнительные преимущества в организации строительных работ и эксплуатации сооружений, добавил Кравцов.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

«Они смогут забрать ваши деньги». Трамп резко высказался о цифровом долларе

На экономический форум в Давосе позвали вождя племени. Видео

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

Samsung представил новые смартфоны. Мы выяснили цены в России

«Первый канал» выиграл суд на 0,5 млрд рублей

Шварценеггера задержала полиция за нелегальный ввоз часов. Подробности
Теги
депо реконструкция Москва Андрей Бочкарев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17 янв, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17 янв, 17:09
Аузан рассказал, что можно узнать об экономике России из «Слова пацана» Политика, 14:30
Жителя Крыма приговорили к 12 годам за подготовку диверсии Политика, 14:29
Любимова предложила бороться с пиратами закрытием кинотеатров Общество, 14:29
Куда пришлись взаимные ракетные удары Ирана и Пакистана. Карта Политика, 14:25
В мэрии рассказали о ходе реконструкции электродепо «Владыкино» Город, 14:23
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 14:15
Госдума одобрила во втором чтении упрощенную регистрацию дачных построек Недвижимость, 14:14
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
МОК подтвердил планы повторно проверить россиян для допуска на Олимпиаду Спорт, 14:11
Росавиация ввела ограничения для второго аэропорта Москвы за день Общество, 14:09
На Сахалине военного приговорили к шести годам за «отдых от службы» в ДНР Политика, 14:01
В офис Wildberries пришли силовики из-за пожара в Шушарах Бизнес, 13:45
Лавров предложил талибам выполнить свои обещания Политика, 13:38
У жителей подмосковной Черной Грязи нашли плантацию конопли Общество, 13:26
Футболист «Зенита» объяснил отказ от «лучших условий» ради ЦСКА Спорт, 13:17