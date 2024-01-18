В мэрии рассказали о ходе реконструкции электродепо «Владыкино»

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На севере Москвы продолжается реконструкция электродепо «Владыкино», по итогам которой на ней появятся новые технические решения, основанные в большинстве своем на отечественных разработках. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как пример импортозамещения чиновник привел вакуумную систему очистки, изготовленную в Санкт-Петербурге, а также блочную подстанцию и вентиляционное оборудование от производителей из Ленинградской и Самарской областей соответственно.

«При строительстве и реконструкции мы стараемся по максимуму использовать отечественные разработки и технологии. Это укрепляет экономику страны и позволяет сохранить независимость в ключевых отраслях», — подчеркнул Бочкарев.

Оснащение «Владыкино» новым оборудованием сопровождается обновлением инженерных систем, включая электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение и канализацию, отметил глава инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Также он упомянул о строительстве трехуровневой площадки для сервисного обслуживания вагонов и комплекса для обточки колесных пар, оснащенного системами автоматической диагностики.

Эти и другие изменения затрагивают и внешний облик зданий — в частности, новые корпуса оформлены стальными композитными кассетами с вентилируемыми фасадами, что обеспечивает дополнительные преимущества в организации строительных работ и эксплуатации сооружений, добавил Кравцов.