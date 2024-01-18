Появились кадры пожара в Саранске, где загорелся мебельный цех

Пожар в мебельном цехе в Саранске. Видео

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В столице Мордовии Саранске загорелся мебельный цех, площадь возгорания составила 1750 кв. м, сообщает МЧС.

В министерстве отметили, что из-за «высокой пожарной нагрузки» здания существует опасность увеличения площади пожара.

Сведения о пострадавших пока не поступали.

Саранское издание «Столица-С» сообщает, что загорелся склад мебельного ателье Aristo, расположенный на улице Пролетарской, 130. В ликвидации пожара задействованы сотрудники пожарно-спасательной части № 5.

По предварительным данным, никто не пострадал, отмечает издание.