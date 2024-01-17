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Умер сыгравший Сталина в фильме «Зоя» актер Александр Вонтов

Сыгравший Сталина в фильме «Зоя» актер Александр Вонтов умер в 73 года
Александр Вонтов
Александр Вонтов (Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской)

Актер Александр Вонтов, сыгравший Иосифа Сталина в фильме «Зоя», умер в возрасте 73 лет, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского драматического театра имени Комиссаржевской во «ВКонтакте».

«Театр им. В.Ф. Комиссаржевской с прискорбием сообщает, что сегодня ушел из жизни заслуженный работник культуры, заслуженный артист России Александр Борисович Вонтов», — говорится в сообщении.

Причина смерти актера не называется.

Александр Вонтов родился 7 декабря 1950 года в Петербурге. В 1977 году после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии его приняли в труппу театра имени Комиссаржевской. В театре Вонтов сыграл более 80 ролей.

Также он снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» (во втором, третьем и пятом сезонах), «Бандитский Петербург 2: Адвокат» (играл роль прокурора), «Тайны следствия», «Опера: Хроники убойного отдела», «Дорожный патруль», «Великая» (сыграл контр-адмирала), «Морские дьяволы. Смерч 3» и «Мажор 2». В 2020 году вышел фильм «Зоя», рассказывающий о Зое Космодемьянской, Вонтов сыграл в нем Иосифа Сталина.

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