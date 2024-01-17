Израиль первым в мире разрешил продавать искусственную говядину

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Министерство здравоохранения Израиля одобрило продажу культивированного мяса на основе говядины, сообщил пресс-секретарь ведомства Шира Соломон в телеграм-канале.

«В рамках пилотной программы по экспертизе альтернативного белка <...> впервые в мире был одобрен продукт, включающий в себя клеточную культуру, происходящую из клеток крупного рогатого скота, а не из куриных», — сказал Соломон.

Он уточнил, что разрешение на продажу искусственного мяса выдали разработчику в области пищевых технологий Aleph Farms Ltd.

Национальная служба питания Израиля продолжает переговоры с различными компаниями, работающими в области альтернативного белка в стране, для продвижения альтернативных источников питания.

Помимо натурального мяса животных существуют искусственное и растительное мясо.

Искусственное (культивируемое) мясо — это продукты, созданные на основе культуры клеток животного, например птицы или рогатого скота. Особенностью такого мяса является то, что оно никогда не было частью настоящего животного — его вырастили в лабораторных условиях.

Растительное мясо создается на основе гороха, сои или пшеницы. Британская компания QUORN запустила производство продуктов на основе грибного мицелия (части гриба, которая находится под землей).

В отличие от растительного мяса, искусственное не является вегетарианским продуктом.

В 2020 году Сингапур первым в мире разрешил делать наггетсы из выращенного в лаборатории мяса на основе курицы. Производителем продукта стала американская компания Eat Just.

В марте 2021 года аналитическая компания Research and Markets опубликовала прогноз, согласно которому к 2027 году рынок растительного мяса достигнет $35 млрд.