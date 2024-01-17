Ракова сообщила о рассылке 500 тыс. москвичей персональных видео от врача

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В рамках программы постоянного наблюдения за здоровьем москвичей с хроническими заболеваниями столичные власти провели акцию повышения мотивации пациентов, не уделяющих своему здоровью должного внимания, — персонализированные видеоролики с обращением от специалиста. О результатах акции рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас в Москве пациенты с хроническим заболеванием получают индивидуальную программу лечения, с перечнем необходимых исследований, чтобы постоянно следить за его состоянием и динамикой, при необходимости корректировать терапию. «Часть москвичей по достоинству оценили такой формат заботы о здоровье — проходят обследования с определенной врачом регулярностью и соблюдают все его назначения», — отмечает вице-мэр. Однако некоторые пациенты так или иначе игнорируют свое состояние: не следуют рекомендациям врача и/или не посещают его, не сдают анализы, не завершают начатые исследования. «Возможно, это происходит в силу занятости, нежелания или непонимания всей сложности своего заболевания, возможно, люди пока не чувствуют это заболевание на себе и думают, что оно бесследно пройдет», — говорит Ракова, отмечая, что некоторые пациенты продолжают заниматься самолечением по интернету, хотя корректный план может составить только специалист.

В связи с этим и было принято решение подготовить по каждому случаю — а таких насчитывается около 500 тыс. — мотивационное видео с конкретными рекомендациями, прогнозами и возможными рисками. Каждый ролик представляет собой персональное обращение главного внештатного специалиста по первичной медицинской помощи в Москве Андрея Тяжельникова. По словам заммэра Раковой, за первую неделю с момента рассылки половина адресатов уже посмотрели эти видео, а почти 10 тыс. москвичей, несмотря на праздники, посетили врача по своему заболеванию.

Просто взять и забыть о хроническом заболевании — крайне безответственно, ведь важно наблюдать его в динамике, предупреждая осложнения, для чего в Москве реализуется программа проактивного диспансерного наблюдения, напоминает главврач Диагностического центра № 5 Павел Гуляев. «Своевременное обследование и точное следование рекомендациям врача напрямую влияют на эффективность лечения и в конечном счете на продолжительность жизни, — говорит эксперт. — В любой момент хроническое заболевание может привести к ухудшению состояния, поэтому призываю всех пациентов, пропускающих обследования, не откладывать визит в поликлинику. Не заменяйте консультацию специалиста поисками информации в Сети».