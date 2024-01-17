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Дрезден объяснил решение реконструировать мемориал жертвам бомбардировок

Bild: мемориал жертвам убрали в рамках реконструкции площади Альтмаркт
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Власти Дрездена (земля Саксония) убрали табличку с надписью в память о жертвах бомбардировок США и Британии в рамках плановой реконструкции мемориала и площади Альтмаркт, сообщает Bild со ссылкой на городские власти.

Бомбардировки Дрездена прошли 13-15 февраля 1945 года, жертвами стали порядка 25 тыс. человек. Более половины зданий были уничтожены или серьезно повреждены.

Бургомистр Дрездена Дирк Хильберт заявил Bild, что критика действий властей оправдана, жителям нужно было заранее сообщить о работах.

На мемориале было написано: «Это место памяти и поминовения. Здесь были преданы огню тела тысяч жертв авианалетов 13 и 14 февраля 1945 года. Тогда в наш город вернулся ужас войны, распространившийся из Германии по всему миру». Тест перенесут на расположенную рядом стелу, пишет издание.

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