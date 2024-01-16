В мэрии назвали сроки сдачи бизнес-центра у метро «Савеловская»

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Савеловском районе Москвы, недалеко от станции метро «Савеловская», до конца 2025 года будет достроен и введен в эксплуатацию новый деловой центр Twist, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Комплекс будет включать в себя 42 офисных помещения общей площадью 19 тыс. кв. м. На строительной площадке уже стартовали монолитные работы, в частности монтаж распорной системы, необходимой для укрепления котлована. Строительство идет на средства частного инвестора, девелопером выступает компания «Sminex-Интеко».

Вице-мэр Бочкарев подчеркнул, что будущий бизнес-центр расположится в сердце крупного транспортного узла. В непосредственной близости проходят Третье транспортное кольцо (ТТК) и Бутырская улица, также неподалеку находится Савеловский вокзал, через который проходят первый и четвертый маршруты городской электрички МЦД. Заммэра особо отметил динамичный и футуристический дизайн здания: «Каждый последующий его этаж по площади больше предыдущего, а само здание «закручивается» в виде вихря».