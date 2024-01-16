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Ракова рассказала об обновлении техники колледжей для работы с БПЛА

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В рамках программы модернизации среднего профессионального образования (СПО) Москвы в шести колледжах были переоборудованы испытательные полигоны для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), также учебные заведения получили новые устройства. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Для учреждений мы уже закупили четыре соревновательных полигона и более 200 квадрокоптеров различных модификаций, — добавила заммэра. — Кроме того, приобрели около 200 комплектов, с помощью которых можно на практике тренироваться собирать летательные аппараты». Вице-мэр также подчеркнула актуальность и востребованность подготовки операторов дронов, сообщив, что обновление материально-технической базы позволит примерно 900 студентам ежегодно тренироваться управлению БПЛА, которые применяются сейчас в самых разных отраслях экономики.

Полигоны будут работать в четырех колледжах из указанных шести. На них студенты смогут не только отрабатывать различные сценарии (доставка грузов, проведение фотосъемки и так далее), но также учиться быстрой сборке коптера из запчастей. Далее: на базе колледжа полиции и образовательного комплекса градостроительства «Столица» заработали лаборатории по работе с БПЛА. В первом случае речь идет о программировании дронов самолетного типа, во втором же учебном заведении проведен капитальный ремонт существующей лаборатории, и теперь студенты смогут учиться управлению беспилотниками для контроля качества строительных работ, создания 3D-моделей местности и других функций, необходимых в градостроительстве.

Обновление материальной базы колледжей проходит в рамках программы модернизации столичной системы СПО, объявленной в августе прошлого года. Другие ключевые ее положения — углубление сотрудничества колледжей с крупными корпорациями (потенциальными работодателями студентов), а также повышение доли практических занятий в учебном времени.

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среднее образование беспилотники Москва колледж Анастасия Ракова
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