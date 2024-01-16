В мэрии рассказали о переносе приюта для животных для строительства МСД

Фото: Александр Лыскин / Russian Look / Global Look Press

В Москве началось строительство приюта для безнадзорных животных «Эко», который переехал на новое место в районе Бирюлево Западное. Монтаж зданий приюта находится в активной фазе, завершение работ запланировано до конца 2024 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Перенос здания приюта понадобился в связи со строительством участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), что призвано обеспечить лучшую транспортную доступность и укрепить связь между районами столицы.

В данный момент возводимый по адресу: Востряковский проезд, вл. 10 А/1 и 10 А/2, приют достигает около 33% готовности, рассказал глава столичного депстроя Рафик Загрутдинов. Все 634 вольера перевезены на новое место, из них 295 уже смонтированы, а также установлено дополнительно 339 новых вольеров.

В свою очередь, заммэра Бочкарев подчеркивает, что новый объект будет более вместителен и удобен для проживания бездомных кошек и собак. Приют получит улучшенные условия для содержания, лечения и стерилизации животных, а также комфортные рабочие зоны для сотрудников и волонтеров.