Режим «черного неба» ввели в Новосибирске
В Новосибирске объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Его ввели для борьбы с вредными примесями в атмосфере, сообщила мэрия города. Он будет действовать с 10:00 утра 16 января, до 18:00 18 января.
Режим НМУ вводится, когда метеорологические условия затрудняют процесс рассеивания вредных веществ в атмосфере и они начинают скапливаться.
Во время действий такого режима предприятия региона должны уменьшить выбросы. Жителям города рекомендуется по возможности воздержаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный. Также им следует ограничить время пребывания на улице.
Последний раз режим «черного неба» вводили в Новосибирске с 18:00 2 октября, до 18:00 4 октября.
На связи с проверенными новостями
Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри
3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог
Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности
Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы
Министра финансов Германии освистали в Берлине
Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках
S7 сокращает сотрудников
Месси получил новый трофей
В Белгороде проверка систем оповещения. Видео