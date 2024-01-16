Режим «черного неба» ввели в Новосибирске

Виды Новосибирска (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В Новосибирске объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Его ввели для борьбы с вредными примесями в атмосфере, сообщила мэрия города. Он будет действовать с 10:00 утра 16 января, до 18:00 18 января.

Режим НМУ вводится, когда метеорологические условия затрудняют процесс рассеивания вредных веществ в атмосфере и они начинают скапливаться.

Во время действий такого режима предприятия региона должны уменьшить выбросы. Жителям города рекомендуется по возможности воздержаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный. Также им следует ограничить время пребывания на улице.

Последний раз режим «черного неба» вводили в Новосибирске с 18:00 2 октября, до 18:00 4 октября.