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Ефимов сообщил детали редевелопмента 10 участков правообладателями

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В рамках столичной программы комплексного развития территорий (КРТ) десять проектов общей площадью около 163 га реализуются силами нынешних правообладателей самих участков и расположенных на них объектов. Такие данные привел заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа КРТ подразумевает реорганизацию бывших промзон путем сноса устаревших сооружений и возведения на их месте современных кварталов с недвижимостью различного назначения. Реализация каждого проекта возможна тремя путями — силами нынешних собственников, городским оператором либо же независимым инвестором, определенным по итогам торгов.

На указанных десяти проектах, где редевелопмент проводится первым способом, по итогам будет выстроено свыше 1,9 млн кв. м объектов недвижимости, а суммарный объем инвестиций составит 648 млрд руб. «Благодаря созданию обновленных многофункциональных кварталов в восьми районах Москвы будет создано не менее 10 тыс. новых рабочих мест», — подчеркнул вице-мэр Ефимов. В свою очередь, городской бюджет будет получать от реализации десяти проектов КРТ до 22 млрд руб. ежегодно.

Как отметил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, в подавляющем большинстве случаев речь идет о постройке жилья — на него приходится 1,6 млн кв. м, или около 85% от площади запланированных к постройке объектов. Остальное — социальная инфраструктура, общественно-деловая недвижимость и современные производства.

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