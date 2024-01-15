Песков: в Кремле не располагают данными, что ВСУ сбили А-50 и Ил-22 ВКС России

В Кремле заявили об отсутствии информации о сбитых самолетах ВКС России

Самолет А-50 (Фото: Wikimedia Commons )

В Кремле нет информации о том, что украинские силы сбили какие-либо самолеты российских ВКС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения украинской стороны, где утверждалось, что они сбили российские военные самолеты А-50 и Ил-22.

«Нет, информации нет», — ответил Песков (цитата по ТАСС).

«Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», — добавил он и рекомендовал обратиться за уточнением в Минобороны.