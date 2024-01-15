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На Сахалине из-за циклона перекрыли несколько трасс

Минтранс: на Сахалине из-за циклона частично перекрыли движение транспорта

На Сахалине из-за метели в результате прохождения циклона перекрыли несколько трасс, жителям рекомендовали пользоваться железнодорожным транспортом.

Сахалинский Минтранс в телеграм-канале сообщил, что в регионе из-за снегопада, порывистого ветра и плохой видимости перекрыто три трассы: Троицкое — Новотроицкое, Долин — Быков и Лиственничное — Охотское. Движение еще на двух, Арсентьевка — Ильинское и Огоньки — Невельса, ограничено для автомобилей.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и отменой автобусного сообщения на межмуниципальных маршрутах предлагаем населению пользоваться услугами железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении Минтранса региона.

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Кроме того, по состоянию на 10:00 15 января по местному времени, в аэропорту Южно-Сахалинска авиакомпании задержали десять рейсов, сообщил аэровокзал города в телеграм-канале.

По данным прогностической карты Гидрометцентра, на юге Сахалина объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за метели, порывов ветра до 20-25 м/с и «местами очень сильного снега». Режим продлится до 20:00 15 января.

Теги
Сахалин непогода циклон автомобильное движение транспорт Минтранс
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