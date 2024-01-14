В Афинах отказались от уличного концерта британской группы The Tiger Lillies из-за того, что трио поддерживает Украину, сообщает Efsyn.

По информации издания, группа собиралась дать бесплатный концерт на площади района Экзархия, где часто проходят протесты граждан. Выступление отменили из-за жалоб местных жителей на открытую поддержку Украины музыкантами. Efsyn назвало реакцию местных «непонятной и глупой».

The Tiger Lillies — музыкальное трио из Лондона. Группа выступает в мрачном комедийно-трагичном стиле с элементами черного юмора. В 2011 года они уже выступили на центральной площади в Афинах перед участниками антиправительственных акций протеста.

Летом 2023 года группа выпустила альбом UKRAINE. На сайте говорится, что The Tiger Lillies поддерживают Украину с начала боевых действий. Все средства, вырученные с продажи альбома, трио пообещало перевести на поддержку страны.

Москва выступает против финансовой и военной поддержки Киева. В Кремле неоднократно заявляли, что цели спецоперации в конечном итоге будут достигнуты.