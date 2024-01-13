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Технологии и медиа ,  
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На лунном модуле Peregrine замедлилась утечка топлива

Astrobotic: на лунном модуле Peregrine замедлилась утечка топлива
Изображение,&nbsp;переданное из космоса, лунным посадочным модулем Peregrine
Изображение, переданное из космоса, лунным посадочным модулем Peregrine (Фото: astrobotic / X (ранее — Twitter))

Скорость утечки топлива на лунном посадочном модуле Peregrine снизилась, аппарат сможет проработать еще как минимум 52 часа, сообщила компания-разработчик Astrobotic Technology в соцсети X.

Космический корабль остается в стабильном и работоспособном состоянии, заявили в Astrobotic. Инженеры компании продолжают работу над продлением срока функционирования аппарата. Astrobotic выразила надежду, что Peregrine сможет проработать дольше 52 часов.

Peregrine запустили с помощью ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) 7 января. Предполагалось, что модуль совершит посадку на Луне 23 февраля.

Лунная миссия модуля Peregrine с прахом создателя Star Trek провалилась
Технологии и медиа
Фото:Joe Skipper / Reuters

Однако через несколько часов после запуска аппарата Astrobotic сообщила о сбое в двигательной системе Peregrine и утечке топлива. В компании заявили, что модуль не сможет совершить мягкую посадку на Луне. В связи с этим Astrobotic рассматривает «альтернативные профили миссии».

Peregrine в числе прочего несет прах создателя оригинального сериала Star Trek («Звездный путь») Джина Родденберри, его жены Маджел Барретт, сыгравшей медсестру Чапел, и еще троих актеров сериала: ДеФореста Келли (играл врача Леонарда Маккоя), Нишель Николс (Нийота Ухура) и Джеймса Духана (Скотти).

Теги
Луна лунный модуль утечка топлива
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