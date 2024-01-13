Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала «Белый лотос»

Актер Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала телеканала HBO «Белый лотос», сообщил журнал Variety со ссылкой на источники. Агент артиста подтвердила эту информацию ТАСС.

Помимо Биковича, к сериалу присоединились еще четыре новых актера: Кристиан Фридель («Вавилон-Берлин»), Моргана О’Рейли («Злые мамочки»), Лев Патравади («В семье мы Доверие») и Шалини Пейрис («Ковчег»). Чьи они роли исполнят — не раскрывается. По данным издания, съемки третьего сезона начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке.

В России карьера сербского актера Милоша Биковича началась с участия в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он получил известность благодаря ролям в фильмах «Отель «Белград», «Духless 2», «Балканский рубеж», «Холоп» и «Лед», а также сериалах «Магомаев» и «Отель «Элеон».

Мини-сериал «Белый лотос» вышел на телеканале HBO Max в 2021 году, в 2022-м вышел второй сезон. В центре сюжета — персонал и гости отеля «Белый лотос» на Гавайях и их личные истории. Первый сезон начался с загадочного убийства. По мнению критика Татьяны Алешичевой, режиссеру Майку Уайту удалось снять историю по правилам «герметичного детектива» в духе писательницы Агаты Кристи, когда число подозреваемых ограничено, а их мотивы неясны.

Первый сезон «Белого лотоса» получил 20 номинаций на премию «Эмми» и десять наград, в том числе в категориях «Лучший мини-сериал» и «Лучший сериал-антология». Вторая часть сериала получила уже 23 номинации, включая «Лучший драматический сериал».