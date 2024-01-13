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Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала «Белый лотос»

Милош Бикович получил роль в сериале HBO «Белый лотос»

Актер Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала телеканала HBO «Белый лотос», сообщил журнал Variety со ссылкой на источники. Агент артиста подтвердила эту информацию ТАСС.

Помимо Биковича, к сериалу присоединились еще четыре новых актера: Кристиан Фридель («Вавилон-Берлин»), Моргана О’Рейли («Злые мамочки»), Лев Патравади («В семье мы Доверие») и Шалини Пейрис («Ковчег»). Чьи они роли исполнят — не раскрывается. По данным издания, съемки третьего сезона начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке.

В России карьера сербского актера Милоша Биковича началась с участия в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он получил известность благодаря ролям в фильмах «Отель «Белград», «Духless 2», «Балканский рубеж», «Холоп» и «Лед», а также сериалах «Магомаев» и «Отель «Элеон».

Сатира на капризных богачей. Почему все обсуждают сериал «Белый лотос»
Life
Сериал Майка Уайта во всех подробностях показывает атрибуты роскошной жизни, которые совсем не удивляют на фоне страстей, одолевающих ее главных героев. Кадр из второго сезона &laquo;Белого лотоса&raquo;

Мини-сериал «Белый лотос» вышел на телеканале HBO Max в 2021 году, в 2022-м вышел второй сезон. В центре сюжета — персонал и гости отеля «Белый лотос» на Гавайях и их личные истории. Первый сезон начался с загадочного убийства. По мнению критика Татьяны Алешичевой, режиссеру Майку Уайту удалось снять историю по правилам «герметичного детектива» в духе писательницы Агаты Кристи, когда число подозреваемых ограничено, а их мотивы неясны.

Первый сезон «Белого лотоса» получил 20 номинаций на премию «Эмми» и десять наград, в том числе в категориях «Лучший мини-сериал» и «Лучший сериал-антология». Вторая часть сериала получила уже 23 номинации, включая «Лучший драматический сериал».

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