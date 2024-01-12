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Общество ,  
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На востоке Москвы нашли тело женщины в мешке

На востоке Москвы обнаружили строительный мешок с телом женщины
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

На востоке Москвы обнаружили тело женщины в строительном мешке, сообщила пресс-служба Главного управления Следственного комитета по столице.

«12 января 2024 года около дома, расположенного на улице Парковой в городе Москве, в строительном мешке обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что организовали доследственную проверку, а сотрудники работают на месте происшествия, чтобы установить обстоятельства случившегося. В частности, они изучают записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают очевидцев.

1 мая 2023 года в квартире на северо-западе столицы был найден труп, завернутый в ковер. Его нашла хозяйка квартиры, у которой погибший мужчина 1982 года рождения арендовал жилье. На теле были признаки насильственной смерти, подозреваемого в убийстве задержали спустя три часа после обнаружения тела. Задержание произошло в том же районе, на Живописной улице.

Теги
Москва Следственный комитет проверка обнаружили тело
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