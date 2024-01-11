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Политика ,  
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Супруг французского премьера Атталя возглавил МИД Франции

Новым главой МИД Франции стал партнер премьер-министра страны Стефан Сежурне
Стефан Сежурне
Стефан Сежурне (Фото: Vincent Isore / Global Look Press)

Лидер президентской партии Франции «Возрождение» Стефан Сежурне назначен новым главой МИД страны, передает BFMTV.

В этой должности он сменил Катрин Колонну, которая возглавляла ведомство с мая 2022 года.

Сежурне — гражданский партнер нового премьера, Габриэля Атталя, являющегося открытым геем и самым молодым главой правительства страны в истории Франции.

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Франция МИД Франции
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