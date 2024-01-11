Политика ,
0
Супруг французского премьера Атталя возглавил МИД Франции
Новым главой МИД Франции стал партнер премьер-министра страны Стефан Сежурне
Стефан Сежурне
Лидер президентской партии Франции «Возрождение» Стефан Сежурне назначен новым главой МИД страны, передает BFMTV.
В этой должности он сменил Катрин Колонну, которая возглавляла ведомство с мая 2022 года.
Сежурне — гражданский партнер нового премьера, Габриэля Атталя, являющегося открытым геем и самым молодым главой правительства страны в истории Франции.
Материал дополняется