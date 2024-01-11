Власти Москвы рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В связи с сильным снегопадом в столице москвичам следует пересесть на городской транспорт для передвижения по городу, рекомендовал департамент транспорта Москвы в телеграм-канале.

В дептрансе отметили локальные затруднения на Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов и на МКАД в районе Бесединского шоссе. Во второй половине 11 января ожидаются пробки в центральной части города и на МКАД в районе улиц Верхние Поля и Подольских Курсантов. Департамент объяснил, что на затруднение движения повлияли погодные условия, низкая скорость движения и мелкие ДТП.

«Городской транспорт работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам», — добавили в дептрансе.

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Росгидрометцентр предупредил о гололедице, сильном ветре и обледенении, местами — снежных заносах на дорогах и метелях до вечера 11 января в Москве.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что метель закончится к вечеру 11 января.

По его словам, снегопад связан с прохождением холодного атмосферного фронта. Леус добавил, что к вечеру «заметно похолодает» и температура воздуха опустится до минус 7–9 градусов, а в пятницу 12 января будет еще ниже — минус 13–15 градусов.