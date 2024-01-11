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В Азове машина с женщиной внутри провалилась под землю. Видео

В Азове машина с женщиной внутри провалилась под землю

В Азове машина с женщиной внутри провалилась под землю. Видео
Video

В городе Азов Ростовской области автомобиль провалился под землю. Авария произошла на улице Севастопольская — половина машины оказалась под землей. За рулем была женщина — очевидцы помогли ей выбраться наружу через багажник. Автомобиль упал в «скрытый провал», который образовался на проезжей части. Его не было видно под слоем снега, пишет местное издание «Большой Ростов».

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машина Азов ДТП
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