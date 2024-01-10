 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

Актриса Ольга Яковлева попала в больницу в Москве

В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву
Ольга Яковлева
Ольга Яковлева (Фото: Генриетта Перьян / Global Look Press)

Народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве. Об этом она рассказала в разговоре с ТАСС, уточнив, что все еще находится в больнице.

О госпитализации артистки ранее сообщил телеграм-канал Mash. Среди симптомов у нее были острые приступы боли, слабость и кашель. По информации телеграм-канала, врачи оценивают состояние актрисы как средней тяжести.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МХТ им. А.П. Чехова, где играет актриса.

Ольге Яковлевой 82 года. Она окончила театральное училище имени Щукина, после чего стала играть в московском театре «Ленком». В 1967 году Яковлева вместе с режиссером Анатолием Эфросом перешла в Театр на Малой Бронной, в 1982-м — в Театр на Таганке. Актрисой МХТ им. А.П. Чехова Яковлева стала в 2004 году.

Наиболее известные кинороли Яковлева сыграла в фильмах «Таня», «Всего несколько слов в честь господина де Мольера», «За все в ответе», «Бешеное золото», «Отклонение — ноль».

Актриса дважды становилась обладателем премии «Золотая маска» и лауреатом премии «Хрустальная Турандот».

Теги
актриса народный артист РСФСР госпитализация новости
Материалы по теме
Композитора Александру Пахмутову госпитализировали с симптомами простуды
Общество
Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали
Общество
Телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали с пневмонией в Минске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 98,98 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 90,4 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22
В мэрии назвали объем одобренной к строительству недвижимости за 2023 год Город, 13:53
ИИ добавил требований: чего компании теперь ждут от digital-специалистов Pro, 13:53
Главком ВМФ заявил о досягаемости большей части России для «Томагагавков» Политика, 13:52
Путин назвал причину своей первой поездки на Чукотку Политика, 13:48
Суд третий раз оштрафовал Моргенштерна за отсутствие маркировки иноагента Общество, 13:40
Почему создатели экстраординарных продуктов работают не у вас, а в Google Pro, 13:33
Выборы 2024 года, которые могут изменить мировую политику Политика, 13:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Актриса Ольга Яковлева попала в больницу в Москве Общество, 13:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:24
Слабость и еще три симптома опасного генетического заболевания Специальный проект, 13:18
Зеленский прибыл в Литву и анонсировал визиты в Эстонию и Латвию Политика, 13:08
Apple удалила из App Store в Индии приложения 10 крупнейших криптобирж Крипто, 12:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:58
МИД озвучил российскую позицию по мятежу мафии в Эквадоре Политика, 12:53