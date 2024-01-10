Актриса Ольга Яковлева попала в больницу в Москве

Ольга Яковлева (Фото: Генриетта Перьян / Global Look Press)

Народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве. Об этом она рассказала в разговоре с ТАСС, уточнив, что все еще находится в больнице.

О госпитализации артистки ранее сообщил телеграм-канал Mash. Среди симптомов у нее были острые приступы боли, слабость и кашель. По информации телеграм-канала, врачи оценивают состояние актрисы как средней тяжести.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МХТ им. А.П. Чехова, где играет актриса.

Ольге Яковлевой 82 года. Она окончила театральное училище имени Щукина, после чего стала играть в московском театре «Ленком». В 1967 году Яковлева вместе с режиссером Анатолием Эфросом перешла в Театр на Малой Бронной, в 1982-м — в Театр на Таганке. Актрисой МХТ им. А.П. Чехова Яковлева стала в 2004 году.

Наиболее известные кинороли Яковлева сыграла в фильмах «Таня», «Всего несколько слов в честь господина де Мольера», «За все в ответе», «Бешеное золото», «Отклонение — ноль».

Актриса дважды становилась обладателем премии «Золотая маска» и лауреатом премии «Хрустальная Турандот».