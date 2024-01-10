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Три новых метромоста соединят БКЛ с электродепо «Аминьевское»

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Новости Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Три метромоста возвели столичные строители на соединительных ветках Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с электродепо «Аминьевское», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, мосты представляют собой П-образные галереи из металлических конструкций, установленные на железобетонные пролетные строения. «Сверху сооружения облицованы металлической кровлей, а по бокам — декоративными ламелями, — уточнил вице-мэр. — Все материалы высококачественные и устойчивые к погодным проявлениям».

По мнению главы столичного градостроительного комплекса, новые сооружения уже стали частью городского облика: «Основным цветом отделки метромостов стал серый кварцевый, при этом пролетные бетонные балки выполнены в бирюзовом — цвете Большой кольцевой линии метро».

В свою очередь, глава инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что один из мостов возведен на соединительной ветке от станции «Аминьевская», он проходит над рекой Навершкой. А еще две эстакады, которые используются для заезда и выезда из депо от станции «Давыдково», проходят над рекой Сетунь и улицей Верейской.

Глава холдинга, специалисты которого построили и реконструировали 12 электродепо, напомнил, что «Аминьевское» предназначено для ремонта и отстоя поездов БКЛ. Наряду с ним подвижной состав Большого кольца обслуживают депо «Замоскворецкое» и «Нижегородское».

Напомним, электродепо «Аминьевское» расположено на западе столицы у пересечения улиц Генерала Дорохова и Верейской. Мэр Москвы Сергей Собянин, открывая это сооружение, сообщил, что новое электродепо позволит увеличить количество поездов на БКЛ на 20–25%. В результате заметно сократятся интервалы движения составов по Большой кольцевой линии.

Теги
Москва Большая кольцевая линия метро Московский метрополитен ЗАО мосты Строительство Андрей Бочкарев
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