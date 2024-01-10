Появились кадры с места обрушения моста в Иркутской области

В Иркутской области лесовоз обрушил мост через реку. Видео

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В Иркутской области обрушился мост через реку Полива на Капаевской трассе, сообщили РБК в ГУ МЧС по Иркутской области.

Спасатели подчеркнули, что это был мост «технического назначения», который соединяет лесозаготовительные участки. «Сейчас функционирует временный объездной мост. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС. На кадрах, которые опубликовали жители, видно лежащий внизу лесовоз. Перед сломанным мостом стоят остальные машины.

Дорога принадлежит УИ ЛПК (группа «Илим») и ведет в сторону населенного пункта Чемдальск, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале. «Водитель жив и не пострадал. Повреждения получил прицеп», — сообщил он.

«Дорога и, собственно, мост не предназначены для проезда гражданского транспорта», — добавил губернатор. Однако, по данным издания «Иркутск сегодня», «в результате инцидента образовалась большая пробка».