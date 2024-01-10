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Ефимов сообщил о планах редевеломпента участка на Фирсановском шоссе

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичные власти приняли решение реорганизовать по программе комплексного развития территорий (КРТ) участок на Фирсановском шоссе в Зеленограде, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет об участке площадью 0,83 га, который расположен по адресу: Фирсановское шоссе, вл. 15–19. Сейчас его занимают устаревшие склады и автосервисы, а рядом располагается муниципальный приют для животных. Между тем, участок обладает хорошей транспортной доступностью — на полпути между Ленинградским шоссе и платформой Фирсановская МЦД-3. По оценкам вице-мэра, объем инвестиций в редевелопмент может превысить 500 млн руб.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, проектом КРТ предусмотрено расширение существующего приюта для кошек и собак, а также размещение ветеринарного пункта площадью от 2 тыс. до 2,9 тыс. кв. м. «Строительство таких объектов способствует снижению числа бездомных животных, дает им шанс на обретение нового дома», — подчеркнул Гаман.

Столичная программа комплексного развития территорий (КРТ) подразумевает возвращение в экономический оборот участков бывших промзон и полузаброшенных территорий путем сноса прежних строений и возведения современных многофункциональных кварталов, в которых проектируются комфортное жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура. Проводить редевелопмент может либо нынешний собственник участка, либо городской оператор, либо независимый инвестор, определенный по итогам открытого аукциона.

Кроме того, с декабря 2023 года столичные власти приняли решение развивать новый вид редевелопмента — комплексное развитие незастроенных территорий (КРНТ), которой предусмотрена реорганизация пустырей. Для этого инвестору не требуется выкупать участок и сносить строения, а значит, процесс редевелопмента будет проходить дешевле и быстрее.

Теги
Москва редевелопмент промзоны Зеленоград приют для животных Владимир Ефимов
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