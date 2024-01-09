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Управляющая компания объяснила, почему затопило ЖК в Москве

Управляющая компания объяснила, почему затопило ЖК в Москве
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Затопление в московском ЖК «Город на реке Тушино — 2018» произошло по вине собственника нежилого коммерческого помещения в доме, сообщили РБК в диспетчерской службе управляющей компании «Меркурий-Покровское».

«Там ведутся аварийно-восстановительные работы, определен источник протечки, вода уже откачана, велись восстановительные работы в шахтах лифта, для того чтобы запустить лифты. Работы все ведутся. Вина коммерческого нежилого помещения, нигде ничего не переморозило», — уточнили РБК в диспетчерской службе управляющей компании «Меркурий-Покровское».

Ранее днем в диспетчерской службе сообщили, что заявка о затоплении поступила еще утром. Телеграм-канал Baza уточнил, что заниматься проблемой сотрудники управляющей компании начали только спустя два часа после первой заявки. По информации канала, кроме ЖК «Город на реке Тушино — 2018» затопило еще и ЖК Holland Park.

РБК направил запрос в пресс-службу департамента ЖКХ, Мосжилинспекцию.

Проблема с водоснабжением в этот же день появилась в микрорайоне Космонавтов в подмосковном Дмитрове: на востоке города произошла утечка на теплосети от котельной. Как сообщили РБК в управлении по работе со СМИ администрации Дмитровского городского округа, данная котельная обеспечивает теплом и водой 29 домов, два детских сада и одну школу.

Теги
Управляющие компании утечка затопление новости ЖКХ
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