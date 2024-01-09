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Бизнес ,  
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Совет директоров НЛМК решил сменить президента

Новым президентом НЛМК станет Сергей Каратаев
НЛМК NLMK ₽184,08 +1,74% Купить
Сергей Каратаев
Сергей Каратаев (Фото: hse.ru)

Новым президентом Новолипецкого металлургического комбината станет Сергей Каратаев, следует из пресс-релиза НМЛК. Он вступит в должность 12 января 2024 года, уточняет ТАСС.

Акционеры группы приняли это решение на внеочередном собрании, которое прошло 6 января 2024 года. Каратаев заменит на этой должности Григория Федоришина, который занимал пост президента НЛМК с февраля 2018 года.

Сергей Каратаев — старший вице-президент НЛМК. Более 20 лет входил в состав органов управления ряда крупнейших российских и международных компаний, включая «Первую грузовую компанию», Novartis International AG и «Ростсельмаш».

Группа НЛМК — вертикально интегрированный холдинг, который специализируется на производстве высококачественной стальной продукции. Производственные активы компании находятся в России, Европе и США, говорится на сайте компании.

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НЛМК президент перестановки
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