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Ученик Меня священник Лапшин ответил на сообщения о своем отстранении

Священник Владимир Лапшин назвал причиной своего отстранения здоровье и возраст
Владимир Лапшин
Владимир Лапшин (Фото: Храм Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке)

Настоятель храма Успения в Газетном переулке и ученик известного протоиерея Александра Меня Владимир Лапшин подтвердил РБК сообщения о своем снятии с должности.

«Меня действительно освободили от должности исполняющего обязанности настоятеля храма в связи с достижением 75-летия и по состоянию здоровья. В храм назначен новый и.о. настоятеля, но я указом патриарха назначен почетным настоятелем», — сказал он.

Священник добавил, что сейчас имеет возможность «служить в храме и окормлять свою паству».

О том, что Лапшина отстранили от настоятельства, 5 января написала в своем телеграм-канале религиовед Ксения Лученко. По ее данным, вместо священника назначили иерея Иоанна Грузинова — ученика протоиерея Владимира Волгина, который был духовником Светланы Медведевой (жены зампреда Совбеза Дмитрия Медведева) и актера Ивана Охлобыстина.

5 января стало также известно о запрете в служении настоятелю храма Святой Троицы в Хохлах протоиерею Алексею Уминскому. Об этом сообщили бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) и историк культуры Николай Подосокорский. Вместо него назначили священника из Львова Андрея Ткачева, который до 2014 года служил в УПЦ МП, а в феврале того года проклял участников Евромайдана и переехал в Россию.

Оба священника отказались от комментариев. 6 января на сайте Московской епархии обновили информацию о храме Святой Троицы, теперь его настоятелем значится Ткачев. Сайт самого храма не открывается.

В ноябре 2023 года Уминский в интервью Венедиктову посоветовал православным, не желающим ходить в храм, где молятся «за поддержку СВО», искать священников, которые «больше молятся о мире, нежели о победе».

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Теги
священник настоятель отстранение новости Алексей Уминский
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