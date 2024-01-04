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Технологии и медиа ,  
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Подросток из США первым в мире прошел классический «Тетрис»

Подросток из США первым в мире прошел все уровни классического «Тетриса»

Подросток из американского штата Оклахома первым в мире прошел все уровни игры «Тетрис» 1989 года на оригинальном оборудовании, сообщает The New York Times.

Как пишет издание, 13-летний Уиллис Гибсон дошел до 157 уровня, после чего игра остановилась из-за отсутствия дальнейшего программного кода. Подросток набрал 999999 очков.

Гибсон рассказал, что заинтересовался «Тетрисом», когда увидел запись прохождения игры на YouTube. Он начал собирать оборудование для воспроизведения первой версии игры — консоль Nintendo и старый катодно-лучевой телевизор. По его словам, «Тетрис» привлек его из-за его кажущейся «простоты»: «Легко начать, но действительно трудно освоить».

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Фото:Алексей Надежин / YouTube

Мать подростка Карин Кокс рассказала, что ее сын играет в «Тетрис» около 20 часов в неделю. Ее это устраивает, поскольку он «делает другие вещи, кроме игры в «Тетрис». Участвуя в турнирах по этой игре он заработал около $3 тыс. (почти 277 тыс. руб. по нынешнему курсу). Теперь Гибсон стал первым, кто прошел все уровни классической игры на оригинальном оборудовании.

«Это никогда раньше не было сделано человеком. По сути, это то, что еще пару лет назад все считали невозможным», — сказал президент чемпионата мира по классическому «Тетрису» Винс Клементе. Ранее «Тетрис» смогла пройти нейросеть, разработанная американским разработчиком Грегом Кэнноном.

«Тетрис» разработал советский программист Алексей Пажитнов. Игра вышла в 1984 году, в этом время Пажитнов работал в Вычислительном центре Академии наук СССР. Название игры происходит от слов tennis («теннис») и греческого tetra («четыре»).

«Тетрис» представляет собой головоломку, построенную на использование геометрических фигур, состоящих из максимум четырех квадратов. Цель игры — уложить падающие случайные фигуры так, чтобы заполнить нижний ряд, после чего он очистится, и не допустить накопления блоков до верха.

«Тетрис» приобрел особую популярность в США, Европе и Японии. Это одна из самых знаменитых компьютерных игр в истории.

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