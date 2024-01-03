В аварии под Новосибирском погибли четыре человека. Видео

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На автомобильной трассе между Новосибирском и Кемерово в Болотнинском районе произошла авария, в которой погибли четыре человека.

Авария произошла из-за водителя легковой машины Toyota Ractis, который ехал в сторону Новосибирска. Он пошел на обгон, не справился с управлением и врезался во встречный Hyundai Tucson, за рулем которого был 55-летний мужчина, а после этого — в Volvo, приводит НГС ответ ГИББД. Водитель Toyota Ractis, а также две его пассажирки, 50-летняя женщина и 15-летняя девочка, умерли на месте. В больницу увезли водителя автомобиля Hyundai Tucson — он умер в больнице.