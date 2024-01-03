 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Свое дело ,  
0 

В аварии под Новосибирском погибли четыре человека. Видео

Появились кадры с места аварии под Новосибирском

В аварии под Новосибирском погибли четыре человека. Видео
Video

На автомобильной трассе между Новосибирском и Кемерово в Болотнинском районе произошла авария, в которой погибли четыре человека.

Авария произошла из-за водителя легковой машины Toyota Ractis, который ехал в сторону Новосибирска. Он пошел на обгон, не справился с управлением и врезался во встречный Hyundai Tucson, за рулем которого был 55-летний мужчина, а после этого — в Volvo, приводит НГС ответ ГИББД. Водитель Toyota Ractis, а также две его пассажирки, 50-летняя женщина и 15-летняя девочка, умерли на месте. В больницу увезли водителя автомобиля Hyundai Tucson — он умер в больнице.

Продажа бизнеса
Производство инновационных продуктов питания, Иркутск 450 000 ₽
арендный бизнес, Москва
Выручка — 15 000 ₽ 1 750 000 ₽
Кафе европейской кухни в БЦ у м. Дмитровская, Москва
Выручка — 900 000 ₽ 2 990 000 ₽
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
От 300 тыс. и выше. Взгляните на 5 вакансий с высокой оплатой на удаленке Life, 20:00
Перестрелка фейерверками в Москве. Видео Общество, 19:48
В Москве на балконе нашли тело ребенка, захлебнувшегося во время купания Общество, 19:40
Кадры с места нападения неизвестного с ножом в метро Токио Общество, 19:39
Гладков предупредил о возможных неразорвавшихся снарядах в Белгороде Политика, 19:33
МИД Франции прокомментировал обстрел Белгорода со стороны Украины Политика, 19:29
Появились кадры возвращения российских военных из плена Политика, 19:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Латвии россиянина задержали по подозрению в шпионаже Политика, 19:20
В Токио три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом Общество, 19:14
Пропал чемпион России по баскетболу среди молодежи Спорт, 19:11
В аварии под Новосибирском погибли четыре человека. Видео Свое дело, 19:04
Минобороны сообщило о возвращении из плена 248 российских военных Политика, 19:00
Цискаридзе наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Общество, 18:36
В Белгороде решили эвакуировать 600 человек из-за боеприпаса Политика, 18:21