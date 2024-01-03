Самолет из Москвы в Махачкалу вынужденно сел в Волгограде

Международный аэропорт Волгоград (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

В Волгограде экстренно приземлился рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал из Москвы в Махачкалу.

«Предварительно — упало давление в салоне самолета, борт благополучно сел в Волгограде, после замены борта пассажиры прибудут в Махачкалу», — сообщил РБК генеральный директор АО «Аэропорт Махачкала» Саид Рамазанов.

Рейс выполняли на самолете А320. Согласно данным табло аэропорта Махачкалы, прибытие рейса ожидается в 16:40. Изначально он должен был прилететь в 14:00.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».