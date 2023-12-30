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Общество ,  
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Умер публицист Максим Соколов

На 65-м году жизни умер публицист и писатель Михаил Соколов
Соколов скончался на 65-году жизни. Карьеру он начала в 1990-х годах в «Коммерсанте», сотрудничал с «Экспертом», «Огоньком», RT
Максим Соколов
Максим Соколов (Фото: Сергей Николаев / «Коммерсантъ»)

В возрасте 64 лет умер публицист, писатель и телеведущий Максим Соколов, сообщила его супруга Светлана в социальной сети «ВКонтакте» и подтвердила «РИА Новости».

«Максим скончался полтора часа назад. Внезапно. Пока не могу сказать точной причины», — написала она.

Соколов родился в Москве в 1959 году, в 1981 году закончил филологический факультет МГУ. По окончании университета работал программистом в московских НИИ, а после стал корреспондентом «Коммерсанта».

Соколов был автором «Эксперта», печатался в «Независимой газете» и «Огоньке», сотрудничал с «Известиями», RT и «Комсомольской правдой». Он работал и ведущим: вел программу «Однако» на «Первом канале», программу «Намедни 1961—2003: Наша эра» на НТВ, был обозревателем «России 24».

В 1994 году по итогам фестиваля масс-медиа «Гонг-94» стал лучшим пишущим журналистом.

Он написал книги «Поэтические воззрения россиян на историю», «Чуден Рейн при тихой погоде», «Удовольствие быть сиротой».

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София Шошина София Шошина
Максим Соколов телеведущий журналист

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Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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