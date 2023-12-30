Умер публицист Максим Соколов
В возрасте 64 лет умер публицист, писатель и телеведущий Максим Соколов, сообщила его супруга Светлана в социальной сети «ВКонтакте» и подтвердила «РИА Новости».
«Максим скончался полтора часа назад. Внезапно. Пока не могу сказать точной причины», — написала она.
Соколов родился в Москве в 1959 году, в 1981 году закончил филологический факультет МГУ. По окончании университета работал программистом в московских НИИ, а после стал корреспондентом «Коммерсанта».
Соколов был автором «Эксперта», печатался в «Независимой газете» и «Огоньке», сотрудничал с «Известиями», RT и «Комсомольской правдой». Он работал и ведущим: вел программу «Однако» на «Первом канале», программу «Намедни 1961—2003: Наша эра» на НТВ, был обозревателем «России 24».
В 1994 году по итогам фестиваля масс-медиа «Гонг-94» стал лучшим пишущим журналистом.
Он написал книги «Поэтические воззрения россиян на историю», «Чуден Рейн при тихой погоде», «Удовольствие быть сиротой».
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