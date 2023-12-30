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Общество ,  
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Бастрыкин поручил проверить врачей после смерти пациентки в Магадане

Глава СК Бастрыкин поручил проверить врачей после смерти пациентки в Магадане
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить действия медиков из-за смерти пациентки после посещения больницы в Магадане, сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Магаданской области Просиной А.В. организовать процессуальную проверку, установить все обстоятельства и представить доклад», — говорится в публикации.

Региональный Минздрав сообщил, что 16 декабря к пациентке прибыла бригада скорой — у нее диагностировали инсульт и доставили в больницу. После осмотра диагноз не подтвердился, и ее доставили домой. На следующий день, 17 декабря, в скорую поступил вызов к той же пациентке, однако, когда бригада приехала, она была мертва.

Позднее, по информации СМИ, в соцсетях дочь пациентки пожаловалась, что ее мать потеряла сознание по дороге из больницы домой, врачи попросили супруга женщины отнести ее в квартиру и дали носилки, позднее она скончалась. Ведомство организовало проверку.

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В сентябре СК завел дело после смерти пациентки частной клиники пластической хирургии. Женщина сделала липосакцию, через несколько дней ей стало плохо, а позднее она скончалась, сообщил «РБК Санкт-Петербург». Сотрудников обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Теги
Магаданская область проверка Следственный комитет Александр Бастрыкин

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