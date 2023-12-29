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Общество ,  
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В Самаре возле жилой многоэтажки нашли три трупа

Следственный комитет: в Самаре возле жилой многоэтажки нашли три трупа
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В центре Самары возле одной из многоэтажек обнаружили три трупа со следами насильственной смерти на одном из них. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Самарской области.

Тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины обнаружили утром возле многоквартирного дома на Ново-Садовой улице. В подъезде этого же дома нашли тело еще одной женщины «с признаками насильственной смерти — колото-резаным ранением в области спины», рассказали в СК.

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Политика

По информации телеграм-канала Mash, мужчина и женщина — возможно, семейная пара — упали с седьмого этажа. По словам очевидцев, у погибшей 30-летней женщины были исколоты руки. Она первой выпала из окна, а за ней — мужчина, уточнил собеседник канала. Женщина, которую нашли в подъезде с ранениями, была матерью погибшей, говорится в публикации.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство.

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Самара убийство погибли три человека

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