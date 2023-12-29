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Общество ,  
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В Московской области загорелся склад. Видео

В Егорьевске в Московской области загорелся склад

В Московской области загорелся склад. Видео
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В городе Егорьевске в Московской области загорелся склад. Огонь охватил площадь в 350 кв. м. Всего в тушении задействованы 18 специалистов и пять единиц техники, сообщили в МЧС России. Пожар произошел по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, строение 1. Согласно данным «Яндекс.Карт», по этому адресу находится склад компании «Делан», которая занимается производством различных композитных строительных деталей: анкеров, кронштейнов, георешеток, композитных покрытий, оборудования для изоляции трубопроводов и др.

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Московская область Егорьевск склад пожары

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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