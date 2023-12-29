В Московской области загорелся склад. Видео

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В городе Егорьевске в Московской области загорелся склад. Огонь охватил площадь в 350 кв. м. Всего в тушении задействованы 18 специалистов и пять единиц техники, сообщили в МЧС России. Пожар произошел по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, строение 1. Согласно данным «Яндекс.Карт», по этому адресу находится склад компании «Делан», которая занимается производством различных композитных строительных деталей: анкеров, кронштейнов, георешеток, композитных покрытий, оборудования для изоляции трубопроводов и др.