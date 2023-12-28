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Звезду бондианы Броснана будут судить из-за прогулки по Йеллоустоуну

Звезду бондианы Броснана вызвали в суд из-за прогулки по источникам Йеллоустоуна
Пирс Броснан
Пирс Броснан (Фото: Tristan Fewings / Getty Images)

Актера Пирса Броснана, который сыграл главную роль в четырех фильмах о Джеймсе Бонде, вызвали в окружной суд штата Вайоминг за прогулку по термальным зонам Йеллоустонского национального парка США, передает Business Insider со ссылкой на судебные документы.

Федеральная прокуратура штата Вайоминг 26 декабря завела против Броснана уголовное дело, отмечает издание. В документах суда говорится, что 1 ноября актер незаконно проник на «гигантские террасы» и в «термальные зоны» парка, когда эти территории были закрыты.

Обвинение квалифицировало действия Броснана как «мелкое правонарушение», следует из судебного протокола. CNN пишет, также со ссылкой на документы, что Броснан совершил «пешие прогулки во всех термальных зонах, а также в Йеллоустонском каньоне» в нарушение установленных ограничений.

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Канал привел выдержку из подборки рекомендаций туристам на сайте парка. В ней говорится, что в целях безопасности посетители должны ходить только по обозначенным тропам. The Times пишет со ссылкой на ту же страницу, что из-за попадания в горячий источник в Йеллоустоуне погибло больше людей, чем в любом другом месте парка.

Йеллоустоунский национальный парк США внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На его сайте сказано, что многие тропы сейчас закрыты для передвижения.

Слушание по делу Броснана назначено на 23 января. За нарушение правил посещения парка ему может грозить штраф на сумму до $5 тыс. или лишение свободы на шесть месяцев. Как отмечает Business Insider, актер пока не признал вину.

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Пирсу Броснану 70 лет. Он сыграл агента Джеймса Бонда в четырех фильмах франшизы: «Золотой глаз» (1995), «Завтра не умрет никогда» (1997), «И целого мира мало» (1999) и «Умри, но не сейчас» (2002).

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Бондиана актер США термальный комплекс уголовное дело Джеймс Бонд
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