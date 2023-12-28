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Ефимов заявил о торгах за право реорганизации участка в Полесском проезде

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичные власти приняли решение выставить на аукцион право принять участие в комплексном развитии территории в районе Покровское-Стрешнево. Заявки принимаются по 7 марта 2024 года включительно, сами торги состоятся 19 марта. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет об участке площадью чуть более 1 га по адресу Полесский проезд, вл. 16. Сейчас его занимают устаревшие производственные сооружения со складами, мастерскими и так далее. При этом место обладает отличной транспортной доступностью — прямо напротив располагается платформа Щукинская МЦД-2, за ней — одноименная станция Таганско-Краснопресненской линии метро. Также неподалеку находятся Волоколамское и Строгинское шоссе.

По плану московской мэрии, на этом месте должен появиться современный квартал общественно-деловой застройки, включая офисы, отделения банков и помещения для нужд Московского метрополитена — всего около 35 тыс. кв. м недвижимости, в которых появятся 850 новых рабочих мест. По оценкам Ефимова, инвестиции в редевелопмент могут составить около 7 млрд руб. Начальная цена лота при этом составляет 11,37 млн руб.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) подразумевает возвращение в экономический оборот участков бывших промзон и полузаброшенных территорий путем сноса прежних строений и возведения современных многофункциональных кварталов. Проводить редевелопмент может либо нынешний собственник участка, либо городской оператор, либо же, как в данном случае, независимый инвестор, определенный по итогам открытого аукциона.

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редевелопмент аукционы Москва Владимир Ефимов
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