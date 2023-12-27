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Хинштейн опубликовал видео избиения прокурором офицера Росгвардии

Хинштейн опубликовал видео избиения прокурором офицера Росгвардии

Хинштейн опубликовал видео избиения прокурором офицера Росгвардии
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Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опубликовал видеозапись нападения прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова на офицера Росгвардии в одном из кафе.

Хинштейн 25 декабря, описывая этот инцидент, сообщил, что пострадавший офицер — подполковник Росгвардии — в итоге оказался в больнице с переломом височной кости и ушибом головного мозга.

«Освидетельствование показало, что в момент драки росгвардеец был трезв», — уточнил депутат.

27 декабря Хинштейн заявил, что Ахметову предъявили обвинение по ст. 111 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и уволили из прокуратуры. Следователи должны решить вопрос о его задержании, уточнил депутат.

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Александр Хинштейн Росгвардия обвинение
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