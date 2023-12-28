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Заммэра Ефимов сообщил о реорганизации участка в Бескудниковском районе

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичные власти включили в программу комплексного развития территорий (КРТ) еще один участок — это территория площадью около 2 га на севере Москвы по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 62, с. 5. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Москвы.

В настоящий момент по этому адресу расположены устаревшие АГЗС, автомойка, автосервис, а также объект незавершенного строительства. Вместе с тем участок обладает отличной транспортной доступностью: непосредственно примыкает к одной из вылетных магистралей Москвы, а через дорогу от него располагается вход на станцию метро «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии.

На месте существующих сооружений столичные власти планируют возвести порядка 160 тыс. кв. м недвижимости общественно-делового назначения. По оценкам вице-мэра Ефимова, реализация проекта потребует свыше 50 млрд руб. инвестиций, тогда как городской бюджет будет получать 1,6 млрд руб. Кроме того, ожидается, что там будет создано около 4,6 тыс. новых рабочих мест.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, на участке планируется построить гостиницу на 250 номеров общей площадью более 27 тыс. кв. м и современный административно-деловой комплекс, включающий в себя офисы, отделения банков и страховых компаний, а также магазины, фитнес-центры и кафе. В рамках проекта предусмотрено строительство и подземного паркинга. На части территории сформируют парковую зону и в целом проведут работы по благоустройству и озеленению.

Отметим, что реализация проектов КРТ проводится тремя путями: силами нынешних владельцев участков, либо городским оператором, либо же сторонним инвестором, определенным по итогу торгов. На данный момент в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.

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Москва редевелопмент промзоны Дмитровское шоссе Владимир Ефимов
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