Ракова рассказала о новогодних подарках на социальном маркетплейсе

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В преддверии Нового года и Рождества жители столицы могут приобрести уникальные добрые подарки, изготовленные руками мастеров с особенностями здоровья, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Эту возможность можно реализовать на онлайн-платформе социального маркетплейса «Москва — добрый город».

По словам вице-мэра, столичные власти более двух с половиной лет занимаются развитием первого в России подобного государственного социального проекта, объединившего более 1,5 тыс. мастеров, которые трудятся в инклюзивных мастерских 40 столичных НКО. На данный момент на виртуальной полке маркетплейса представлено уже более 1,5 тыс. эксклюзивных художественных и ремесленных изделий из разных материалов и в различных техниках.

«Более 200 видов товаров в электронном каталоге — это новогодние подарки и украшения, — уточнила Ракова. — Впервые они выделены в отдельный специальный раздел. Каждое изделие, представленное на социальном маркетплейсе, — это уникальная вещь. Покупая эти сувениры, тысячи москвичей не только радуют своих родных и близких, но и дарят новогоднее чудо авторам работ. Ведь для особых мастеров это возможность почувствовать себя востребованными, найти новых друзей, работать и зарабатывать».

Для удобства покупателей товары в каталоге систематизированы по девяти категориям. В частности, это бижутерия, вязаные и шерстяные товары, декор и товары для дома, игрушки, изделия из дерева и фанеры, полиграфия, текстиль, фарфор и фаянс, а также прочая продукция.

Приобрести изделия на маркетплейсе «Москва — добрый город» может любой желающий. Отметим, что созданная в 2021 году онлайн-платформа позволяет людям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья или в трудной жизненной ситуации выражать себя через творчество, быть востребованными, найти новых друзей, развивать социальные навыки, работать и зарабатывать.