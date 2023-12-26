 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Экс-замглавы кредитовавшего Ле Пен банка получил 4,5 года за растрату

Экс-замглавы кредитовавшего Ле Пен банка Меркулов получил 4,5 года за растрату

Басманный районный суд Москвы приговорил бывшего вице-президента Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова к четырем с половиной годам колонии общего режима по делу о растрате, передает «Коммерсант».

Меркулова судили ч. 4 ст. 160 УК, следует из карточки в базе данных суда. Его дело рассматривалось в суде с мая 2022 года. Судебные заседания регулярно откладывались из-за неявки свидетелей, адвокатов и по иным причинам.

Прокуратура требовала для Меркулова восемь лет лишения свободы, штраф, и запрет на занятие определенным видом деятельности, пишет «Коммерсантъ». Защита, по данным газеты, требовала полностью оправдать подсудимого или отправить дело на доследование.

Путин разрешил Росбанку выкупить российские акции у Societe Generale
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Суд отказался признать отдельные доказательства недопустимыми по ходатайству адвокатов. В итоге Меркулова приговорили к четырем с половиной годам и обязали выплатить 400 млн руб. Агентству по страхованию вкладов, которое стало правопреемником ПЧРБ, в качестве компенсации ущерба.

Один из адвокатов осужденного Сергей Старовойтов сказал «Коммерсанту», что защита намерена подать апелляцию на приговор. Собеседник газеты отметил, что суд вынес приговор Меркулову только с четвертой попытки. Решение он назвал несправедливым и не основанным на материалах дела.

Как отмечает газета, материалы не раз возвращали следствию для «работы над ошибками». Последний возврат через кассационную инстанцию обжаловала Генеральная прокуратура: ведомство добилось его отмены и начала суда в новом составе.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали в январе 2017 года, по информации «Коммерсанта», до вынесения приговора он оставался под подпиской о невыезде.

Меркулова обвиняли в том, что в период участия в управлении ПЧРБ он подписал две сделки о продаже имущества, принадлежащего банку. Изначально в иске к нему ущерб оценили в 475 млн руб, однако затем Агентство по страхованию вкладов снизило требования до 400 млн руб., писал «Коммерсантъ». Организация и Центробанк считают подписанные контракты попыткой вывода активов.

ПЧРБ кредитовал французскую партию «Национальный фронт» (ныне — «Национальное объединение»), лидером которой является Марин Ле Пен. Партия в конце 2014 года договорилась с банком о кредите в размере €9 млн, после того как Ле Пен рассказала об отказе французских банков кредитовать ее партию.

Банк в 2016 году лишили лицензии и признали банкротом. В его отчетности была обнаружена дыра в размере порядка 26 млрд руб. В феврале 2017 года, уже после ареста Меркулова, Агентство по страхованию вкладов обнаружило в нем недостачу на сумму около 9,3 млрд руб.

Теги
растрата уголовное дело приговор
Материалы по теме
Путин разрешил Росбанку выкупить российские акции у Societe Generale
Бизнес
ЦБ спрогнозировал снижение в 2024 году прибыли банков на 40%
Финансы
Bloomberg узнал о расследовании в Julius Baer из-за кредитов для банкрота
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 101,58 (+0,29) Инвестиции, 25 дек, 16:20 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 91,97 (+0,03) Инвестиции, 25 дек, 16:20
Первые украинские пилоты F-16 завершили обучение в Британии Политика, 05:37
Экс-замглавы кредитовавшего Ле Пен банка получил 4,5 года за растрату Общество, 05:31
Орешкин предрек Mercedes и BMW «уход в историю» через десять лет Бизнес, 04:37
Аксенов сообщил о взрывах и пожаре близ Феодосии Политика, 04:20
Израильский министр приедет в США для обсуждения, «как все закончить» Политика, 04:03
В Китае увидели риск войны в исходе выборов президента на Тайване Политика, 03:56
Пьер Ришар, Карла Бруни и еще 48 артистов вступились за Депардье Общество, 03:29
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Николаеве прозвучали взрывы Политика, 03:23
На Крымском мосту временно перекрыли движение машин Политика, 02:56
Правительство обязало регионы пересмотреть тарифы на свет Общество, 02:46
Умер бывший начальник Московского уголовного розыска Общество, 02:22
Орешкин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы Экономика, 02:20
СК проверил Галкина и Пугачеву на фейки об армии Политика, 01:47
Умер канадский дизайнер Гарри Розен Общество, 01:27