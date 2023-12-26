Экс-замглавы кредитовавшего Ле Пен банка получил 4,5 года за растрату

Басманный районный суд Москвы приговорил бывшего вице-президента Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова к четырем с половиной годам колонии общего режима по делу о растрате, передает «Коммерсант».

Меркулова судили ч. 4 ст. 160 УК, следует из карточки в базе данных суда. Его дело рассматривалось в суде с мая 2022 года. Судебные заседания регулярно откладывались из-за неявки свидетелей, адвокатов и по иным причинам.

Прокуратура требовала для Меркулова восемь лет лишения свободы, штраф, и запрет на занятие определенным видом деятельности, пишет «Коммерсантъ». Защита, по данным газеты, требовала полностью оправдать подсудимого или отправить дело на доследование.

Суд отказался признать отдельные доказательства недопустимыми по ходатайству адвокатов. В итоге Меркулова приговорили к четырем с половиной годам и обязали выплатить 400 млн руб. Агентству по страхованию вкладов, которое стало правопреемником ПЧРБ, в качестве компенсации ущерба.

Один из адвокатов осужденного Сергей Старовойтов сказал «Коммерсанту», что защита намерена подать апелляцию на приговор. Собеседник газеты отметил, что суд вынес приговор Меркулову только с четвертой попытки. Решение он назвал несправедливым и не основанным на материалах дела.

Как отмечает газета, материалы не раз возвращали следствию для «работы над ошибками». Последний возврат через кассационную инстанцию обжаловала Генеральная прокуратура: ведомство добилось его отмены и начала суда в новом составе.

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Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали в январе 2017 года, по информации «Коммерсанта», до вынесения приговора он оставался под подпиской о невыезде.

Меркулова обвиняли в том, что в период участия в управлении ПЧРБ он подписал две сделки о продаже имущества, принадлежащего банку. Изначально в иске к нему ущерб оценили в 475 млн руб, однако затем Агентство по страхованию вкладов снизило требования до 400 млн руб., писал «Коммерсантъ». Организация и Центробанк считают подписанные контракты попыткой вывода активов.

ПЧРБ кредитовал французскую партию «Национальный фронт» (ныне — «Национальное объединение»), лидером которой является Марин Ле Пен. Партия в конце 2014 года договорилась с банком о кредите в размере €9 млн, после того как Ле Пен рассказала об отказе французских банков кредитовать ее партию.

Банк в 2016 году лишили лицензии и признали банкротом. В его отчетности была обнаружена дыра в размере порядка 26 млрд руб. В феврале 2017 года, уже после ареста Меркулова, Агентство по страхованию вкладов обнаружило в нем недостачу на сумму около 9,3 млрд руб.