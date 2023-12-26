 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер канадский дизайнер Гарри Розен

Канадский дизайнер мужской одежды и обуви Гарри Розен умер в возрасте 92 лет

Канадский дизайнер, основатель сети магазинов элитной мужской одежды Гарри Розен умер в возрасте 92 лет, передает CTV News со ссылкой на заявление его сына.

Розен умер 24 декабря. «Его страсть к мужской одежде и моде была заразительна; его умение учить и вдохновлять было беспрецедентным», — заявил сын умершего, главный исполнительный директор и председатель Harry Rosen Inc. Ларри.

Гарри Розен родился и вырос в Торонто в еврейской семье. В подростковом возрасте он работал на швейной фабрике и в магазине мужской галантереи, а затем решил открыть собственный магазин.

В 1954 году, в возрасте 22 лет вместе со своим младшим братом Лу Гарри Розен открыл в Торонто свой первый бутик, магазин специализировался на пошиве одежды на заказ. Чтобы начать свой бизнес предприниматель взял кредит на $500, рассказал Ларри Розен.

В 1980-х годах сеть Harry Rosen расширилась до нескольких бутиков, расположенных по всей Канаде. Сейчас в нее входят 15 магазинов и пять аутлетов по всей стране.

В 2005 году Гарри Розен отошел от управления компанией, однако продолжил консультировать руководство компании и своего старшего сына, Ларри, который в 2000 году занял свои текущие должности. Сам Гарри Розен сохранил пост исполнительного председателя сети.

В магазинах Harry Rosen продаются коллекции таких брендов, как Armani, Hugo Boss, Lacoste, Dolce & Gabbana, Prada и собственной марки Harry Rosen. К 2019 году на долю Harry Rosen приходилось порядка 40% канадского рынка элитной мужской одежды.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Теги
дизайнер Канада
Материалы по теме
Bloomberg узнал об уходе из Apple дизайнера iPhone
Технологии и медиа
Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»
Технологии и медиа
Умерла создавшая свадебное платье императрицы Японии дизайнер Ханаэ Мори
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 101,58 (+0,29) Инвестиции, 25 дек, 16:20 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 91,97 (+0,03) Инвестиции, 25 дек, 16:20
Правительство обязало регионы пересмотреть тарифы на свет для населения Общество, 02:46
Умер бывший начальник Московского уголовного розыска Общество, 02:22
Орешкин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы Экономика, 02:20
СК проверил Галкина и Пугачеву на фейки об армии Политика, 01:47
Умер канадский дизайнер Гарри Розен Общество, 01:27
Нетаньяху назвал три условия мира для Израиля и Газы Политика, 01:16
Путин раскрыл долю нацвалют в торговле внутри ЕАЭС Экономика, 00:47
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Раду внесли проект об изменениях в мобилизации на Украине Политика, 00:23
Москвичей и жителей области предупредили о ветре и гололеде Общество, 00:17
Путин назвал значительным рост ВВП в странах ЕАЭС Экономика, 00:06
В финразведке заявили о проблемах с раскрытием преступлений из-за санкций Финансы, 00:01
В ВШЭ оценили размер среднего класса в России в 2022 году Экономика, 00:00
США заподозрили Китай в шпионаже с помощью ИИ Политика, 25 дек, 23:57
На заводе Hyundai в Петербурге назвали срок выхода из режима простоя Бизнес, 25 дек, 23:45