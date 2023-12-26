Умер канадский дизайнер Гарри Розен

Канадский дизайнер мужской одежды и обуви Гарри Розен умер в возрасте 92 лет

Канадский дизайнер, основатель сети магазинов элитной мужской одежды Гарри Розен умер в возрасте 92 лет, передает CTV News со ссылкой на заявление его сына.

Розен умер 24 декабря. «Его страсть к мужской одежде и моде была заразительна; его умение учить и вдохновлять было беспрецедентным», — заявил сын умершего, главный исполнительный директор и председатель Harry Rosen Inc. Ларри.

Гарри Розен родился и вырос в Торонто в еврейской семье. В подростковом возрасте он работал на швейной фабрике и в магазине мужской галантереи, а затем решил открыть собственный магазин.

В 1954 году, в возрасте 22 лет вместе со своим младшим братом Лу Гарри Розен открыл в Торонто свой первый бутик, магазин специализировался на пошиве одежды на заказ. Чтобы начать свой бизнес предприниматель взял кредит на $500, рассказал Ларри Розен.

В 1980-х годах сеть Harry Rosen расширилась до нескольких бутиков, расположенных по всей Канаде. Сейчас в нее входят 15 магазинов и пять аутлетов по всей стране.

В 2005 году Гарри Розен отошел от управления компанией, однако продолжил консультировать руководство компании и своего старшего сына, Ларри, который в 2000 году занял свои текущие должности. Сам Гарри Розен сохранил пост исполнительного председателя сети.

В магазинах Harry Rosen продаются коллекции таких брендов, как Armani, Hugo Boss, Lacoste, Dolce & Gabbana, Prada и собственной марки Harry Rosen. К 2019 году на долю Harry Rosen приходилось порядка 40% канадского рынка элитной мужской одежды.