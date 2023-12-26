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Ефимов сообщил о реализуемых по итогам торгов 12 проектах редевелопмента

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

За три с лишним года работы в Москве программы комплексного развития территорий (КРТ) в 12 случаях право на редевелопмент было передано инвесторам по итогам аукционов. Общая площадь реорганизуемых таким образом участков составляет около 280 га. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, после завершения редевелопмента этих 12 участков на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий появятся современные многофункциональные кварталы с новыми рабочими местами как минимум для 75 тыс. человек. Объем же инвестиций в указанные проекты Ефимов оценивает почти в 690 млрд руб.

Планируется, что вместо старых складов, автостоянок и других объектов, которые не приносят пользу городу, на этих территориях появятся современные городские кварталы с экологичными производствами, жилыми домами и необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой: спортивными комплексами, школами, детскими садами, поликлиниками, офисными зданиями, магазинами и другими объектами. Реализация проектов КРТ проводится тремя путями: силами нынешних владельцев участков, либо городским оператором, либо же как раз сторонним инвестором, определенным по итогу торгов.

Как сообщил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, на этих 12 площадках построят в совокупности свыше 6,7 млн кв. м недвижимости, почти половину из которых займет жилье (более 3,3 млн кв. м). «Также инвесторы возведут свыше 1,4 млн кв. м современных производств и около 1,9 млн кв. м общественно-деловых объектов», — добавил Гаман.

Как ранее отметил глава города Сергей Собянин, на данный момент в активной стадии реализации находятся 52 проекта комплексного развития территорий, что в два раза превышает этот показатель на начало года. В общей сложности в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.

Теги
Москва редевелопмент промзоны инвестор программа реновации Владимир Ефимов
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