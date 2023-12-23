В химкинском сквере сгорела новогодняя елка

В сквере имени Марии Рубцовой в Химках сгорела новогодняя елка, сообщает портал «Химкинские новости».

По предварительной информации, возгорание произошло в результате короткого замыкания гирлянды. Елка вспыхнула и практически полностью выгорела. Пожар потушили, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

В 2017 году новогодняя елка загорелась в парке им. Величко в Химках. В Объединенной дирекции парков Химок сообщили, что рядом с елкой прогуливалась пара. «В какой-то момент парень подошел к елке и сунул руку в нее. Когда вспыхнуло, начал закидывать снегом. Потушить не получилось», — уточнили в дирекции. К тушению украшенной елки привлекли пожарных.

22 декабря в бельгийском городе Ауденарде на ярмарке упала рождественская елка, в результате погиб один человек. Еще двое пострадали.