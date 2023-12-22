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Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев

Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев
Борис Матвеев
Борис Матвеев (Фото: btk_theatre / VK)

В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер заслуженный артист России Борис Матвеев, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Об этом сообщил Большой театр кукол, в котором актер работал с 2003 года.

Борис Матвеев родился в 1949 году. В 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. До поступления в труппу БТК он работал в челябинском и рижском ТЮЗах, Театре имени Ленинского комсомола в Санкт-Петербурге, Театре кукол Якутии, Астраханском театре кукол, театре «Бродячая собачка».

Широкой публике артист известен ролями в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Опера», «Империя под ударом» и других картинах. Последней кинематографической работой актера стал сериал «Социальная защита», который выйдет в 2024 году.

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Теги
актер «Улицы разбитых фонарей» смерть сериал
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