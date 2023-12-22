Ракова сообщила об итогах комплексного мониторинга медицинских нейросетей

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В течение 2023 года московские специалисты провели свыше 500 мониторингов и 200 тестирований ИИ-сервисов, применяемых в столичной системе здравоохранения; это в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. По итогам проверки 15% сервисов ИИ были отправлены на доработку. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в фокусе внимания специалистов — безопасность инструментов и сервисов, которые допускаются к работе с данными пациентов. «Проводятся жесткий отбор и последующий контроль работы всех решений на основе ИИ: тестирование на входе, при смене версий сервиса, при изменениях к требованиям работы сервиса, а также мониторинг качества работы на потоке исследований, — добавила заммэра. — В случае некорректной работы сервис направляется на доработку».

Основное применение в системе столичного здравоохранения нейросети находят в сфере диагностики лучевых снимков, а именно помогают специалистам выявлять заболевания на рентгенах и томографии. Именно помогают, подчеркивает Ракова: итоговое решение остается за врачом, но это не отменяет необходимости в контроле качества самих ИИ-инструментов. Эксперимент по внедрению нейросетей в столичную медицину проходит с 2020 года на базе Центра диагностики и телемедицины при депздраве Москвы. На сегодняшний день врачам доступны 60 алгоритмов для поиска заболеваний по 29 направлениям диагностики, а также восемь комплексных ИИ-сервисов.

Кроме того, с 2023 года столичным пациентам доступна новая медицинская услуга для анализа результатов профилактических маммографических исследований с применением искусственного интеллекта в рамках территориальной программы ОМС.