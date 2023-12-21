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В мэрии назвали сроки начала строительства офисного центра на Ходынке

Сюжет
Новости Москвы
Фото: stroi_mos_ru / Telegram
Фото: stroi_mos_ru / Telegram

Возведение нового офисного центра у метро «ЦСКА» начнется летом 2024 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Квартал будет состоять из трех корпусов переменной этажности (13, 23 и 28 этажей) общей площадью 89 тыс. кв. м и будет располагаться между северным выходом из метро и ТРЦ «Авиапарк» на месте нынешней парковки.

По оценкам Бочкарева, после открытия в трех башнях делового центра появится возможность разместить 9 тыс. рабочих мест. «Кроме того, на первых этажах зданий будут открыты магазины, кафе, рестораны и фитнес-студии», — добавил вице-мэр. Территорию вокруг офисного центра благоустроят, соединив ее с близлежащим парком «Ходынское поле» в единый ансамбль.

Со своей стороны, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула тот факт, что офисный центр на Ходынке возводится в уже сложившемся районе с большим количеством жилья, парковыми зонами, магазинами, социальной и прочей инфраструктурой. «В шаговой доступности от жилых кварталов появляются рабочие места, точки оказания услуг и сервисы, которые нужны людям регулярно, — отметила Княжевская. — Градостроительная политика Москвы как раз направлена на стимулирование инвесторов к созданию подобных объектов».

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Теги
Ходынское поле офисы Строительство Москва Андрей Бочкарев
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