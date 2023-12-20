В En+ Group сменится генеральный директор

Михаил Хардиков (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

С 1 января 2024 года должность генерального директора En+ Group займет Михаил Хардиков, следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации. Он сменит Владимира Кирюхина, который выйдет на пенсию.

Председатель совета директоров En+ Group Кристофер Бернем поблагодарил Кирюхина за вклад в успешную работу компании, преданность делу и безупречную работу в течение последних пяти лет на посту гендиректора и более 20 лет в составе высшего руководства En+ Group.

Бернем поздравил Хардикова с назначением, назвав это результатом «глубоких и всесторонних знаний» о компании, полученных во время работы в качестве финансового директора, а затем и операционного директора.

Хардиков пришел в En+ Group в ноябре 2010 года в качестве директора по связям с инвесторами. С 2012 по 2014 год он занимал должность директора по корпоративным финансам, после чего стал финдиректором компании. Ранее работал в других компаниях металлургического и энергетического секторов: «Металлоинвест», «Башкирэнерго».

En+ Group — крупнейший акционер UC Rusal. В марте 2022 года основатель En+ Олег Дерипаска попал под санкции Великобритании, которые включают блокировку активов и запрет на въезд в страну. В группе заявили, что решение не скажется на деятельности En+. Бизнесмен снизил долю в компании до менее 50%.